ОГА: российские оккупанты нанесли ракетный удар по Барышевке
Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Барышевке (Киевская область). Поврежден ряд квартир и жилых домов, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.
"По Барышевке осуществлен ракетный удар. По предварительной информации ракетой "Искандер" нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилому фонду", - написал Кулеба.
По его словам, повреждено полностью 60-ти квартирный дом, 4 многоквартирные дома и 10 частных домов повреждены частично.
Предварительно жертв в результате авиаудара нет. Информация уточняется.