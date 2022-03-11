ОГА: российские оккупанты нанесли ракетный удар по Барышевке

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Барышевке (Киевская область). Поврежден ряд квартир и жилых домов, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.

"По Барышевке осуществлен ракетный удар. По предварительной информации ракетой "Искандер" нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилому фонду" , - написал Кулеба.

По его словам, повреждено полностью 60-ти квартирный дом, 4 многоквартирные дома и 10 частных домов повреждены частично.

Предварительно жертв в результате авиаудара нет. Информация уточняется.