Боррель: Россия ведет обстрелы без разбора

Россия ведет обстрелы в Украине без разбора, Владимира Путина может ждать суд в Гааге, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает Новое время.

По его словам, обстрел Мариуполя является военным преступлением (в результате обстрела больницы в Мариуполе три человека погибли, 17 пострадали - ред.).

"И речь идет не только об обстреле больницы. Россия не в состоянии взять города, украинское сопротивление очень сильно, поэтому она делает так, как делала в Сирии или Чечне – бомбит. Российская армия – это армия артиллерии. Поэтому она бомбит, бомбит без разбора, то больницу, то жилые дома" , - сказал Боррель в интервью французскому телеканалу TF1.

Отвечая на вопрос о возможности судить Путина в Международном уголовном суде (МКС) в Гааге, он сказал:

"Есть такая возможность. И по тому, что мы видим, я думаю, что есть много причин для этого".