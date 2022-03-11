Трасс: страны G7 готовят новый пакет санкций против РФ
Страны "Большой семерки" готовятся ввести новый пакет санкций в отношении России в связи с российским вторжением в Украину. Об этом объявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, сообщает Голос Америки.
"Мы уже работаем с G7 над новым пакетом санкций", – сказала министр, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.
Она, однако, не уточнила, о каких мерах может идти речь.
Глава МИД Британии отметила, что санкции в отношении Москвы направлены на
"ослабление российской экономики".
Трасс добавила, что своими действиями западные страны намерены лишить российское руководство возможности
"финансировать свою военную машину".
Руководитель британского внешнеполитического ведомства выразила мнение, что экономика РФ уже
"серьезно пострадала" в результате санкционного нажима G7.
Она призвала другие страны присоединиться к мерам против России.