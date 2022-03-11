Трасс: страны G7 готовят новый пакет санкций против РФ

Страны "Большой семерки" готовятся ввести новый пакет санкций в отношении России в связи с российским вторжением в Украину. Об этом объявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, сообщает Голос Америки.

"Мы уже работаем с G7 над новым пакетом санкций", – сказала министр, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Она, однако, не уточнила, о каких мерах может идти речь.

Глава МИД Британии отметила, что санкции в отношении Москвы направлены на "ослабление российской экономики" .

Трасс добавила, что своими действиями западные страны намерены лишить российское руководство возможности "финансировать свою военную машину" .

Руководитель британского внешнеполитического ведомства выразила мнение, что экономика РФ уже "серьезно пострадала" в результате санкционного нажима G7.

Она призвала другие страны присоединиться к мерам против России.