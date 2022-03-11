ВСУ: Силы сопротивления освободили от россиян 5 городов Черниговской области

Силы сопротивления, действующие в Черниговской области, освободили 5 населенных пунктов от российских военных, сообщает﻿ ОК "Північ".

Отмечается, что кроме освобожденных 5 населенных пунктов украинцы захватили два бронетранспортера оккупантов.

Украинские военные добавили, что подразделения РФ не могут в полном объеме вести боевые действия.