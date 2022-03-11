ВСУ: Силы сопротивления освободили от россиян 5 городов Черниговской области
Силы сопротивления, действующие в Черниговской области, освободили 5 населенных пунктов от российских военных, сообщает ОК "Північ".
Отмечается, что кроме освобожденных 5 населенных пунктов украинцы захватили два бронетранспортера оккупантов.
Украинские военные добавили, что подразделения РФ не могут в полном объеме вести боевые действия.
"Существует паника среди офицерского состава, брошенного высшим военно-политическим руководством. Морально-психологическое состояние солдат не способствует выполнению задач. И как результат имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа", - говорится в сообщении.