Moody's снизило до преддефолтного уровня рейтинги почти 100 компаний РФ

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги 95 российских компаний. Это произошло после понижения суверенного рейтинга России с мусорного до преддефолтного уровня Ca, сообщает РБК-Украина.

Рейтинги большинства компаний из списка были снижены до нового странового потолка - "Caa2". Об этом говориться в сообщении агентства.

Прогнозы для всех рейтингов "негативные", что отражает существенные риски для макроэкономической стабильности России из-за жестких и скоординированных санкций Запада, а также из-за последствий введенных Центробанком РФ мер контроля за движением капитала.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг правительства России с B3 до Ca, что было обусловлено серьезными опасениями относительно готовности и способности России погасить свои долговые обязательства.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля.