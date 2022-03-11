Китай готов играть конструктивную роль по ситуации в Украине - посольство

Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И по видеосвязи в четверг обменялся мнениями о ситуации в Украине с главами МИД Франции и Италии, информирует посольство Китая в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

Ван И отметил, что как сказал председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на виртуальном саммите руководителей Китая, Франции и Германии, следует уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств, полностью соблюдать цели и принципы Устава ООН, внимательно относиться к законным озабоченностям всех стран в области безопасности и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса.

В соответствии с вышеуказанной позицией Китай готов усилить обмены и взаимодействия с разными сторонами и в дальнейшем играть конструктивную роль в урегулировании кризиса мирным путём и переговорами.

Ван И отметил, что РФ и Украина провели три раунда переговоров, и хотя между двумя сторонами всё ещё есть очевидные разногласия, с каждыми переговорами надежда на мир будет увеличиваться.

Китай надеется, что международное сообщество будет и впредь поощрять и поддерживать российско-украинские переговоры и создавать для этого необходимые условия.