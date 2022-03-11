Дипломаты вновь покинули заседание ОБСЕ во время выступления делегата от РФ
В четверг, 10 марта, делегаты стран-участниц покинули заседание Постоянного совета ОБСЕ во время пропагандистского выступления представителя РФ, сообщает Новое время.
Об этом сообщили в Twitter американской миссии, опубликовав фото с покидающими зал дипломатами.
Демарш был связан с ложью российской стороны по поводу вторжения ВС РФ в Украину.
"Вместо того, чтобы слушать его ложь, послы-единомышленники вновь покинули сегодняшний заседание Постоянного совета ОБСЕ", — говорится в сообщении.
Ранее бойкоту представители цивилизованных стран подвергся глава МИД РФ Сергей Лавров.
Во время его выступления на заседании Совета ООН по правам человека делегаты также начали массово покидать зал.