Дипломаты вновь покинули заседание ОБСЕ во время выступления делегата от РФ

В четверг, 10 марта, делегаты стран-участниц покинули заседание Постоянного совета ОБСЕ во время пропагандистского выступления представителя РФ, сообщает Новое время.

Об этом сообщили в Twitter американской миссии, опубликовав фото с покидающими зал дипломатами.

Демарш был связан с ложью российской стороны по поводу вторжения ВС РФ в Украину.

"Вместо того, чтобы слушать его ложь, послы-единомышленники вновь покинули сегодняшний заседание Постоянного совета ОБСЕ" , — говорится в сообщении.

The Russian representative to the OSCE continues to disseminate war propaganda. Rather than listen to his lies, like-minded Ambassadors again walked out of today’s OSCE Permanent Council. #FactsMatter #StandWithUkraine #StopRussianAggression pic.twitter.com/ijgapoT36r — U.S. Mission to OSCE (@usosce) March 10, 2022

Ранее бойкоту представители цивилизованных стран подвергся глава МИД РФ Сергей Лавров.

Во время его выступления на заседании Совета ООН по правам человека делегаты также начали массово покидать зал.