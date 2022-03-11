Харьковская ОВА: оккупанты обстреляли психоневрологический интернат

Российские оккупанты нанесли удар по Оскольскому психоневрологическому интернату в Харьковской области, из которого эвакуировали 73 человека из 330-ти находящихся в учреждении на момент поражения. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает Интерфакс-Украина.

"Оккупант снова совершил жестокую атаку на мирных жителей. После военного преступления в Мариуполе сегодня прямым попаданием враг попал в Оскольский психоневрологический интернат. Успели эвакуировать в соседний интернат 73 человека, на момент поражения врагом в интернате находились 330 человек", – написал он в соцсети.

Вместе с тем, Синегубов уточнил, что из них малоподвижных – 50, а передвигаются на колясках – 10 подопечных.

Число пострадавших, по его словам, устанавливается.