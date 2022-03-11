На счет Нацбанка для поддержки ВСУ поступило 11,3 млрд грн

Украинцы и иностранцы с 24 февраля по 11 марта перечислили на спецсчет, открытый Национальным банком Украины (НБУ) для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), 11,3 млрд грн в эквиваленте, в том числе в инвалюте из-за границы - эквивалент 3,3 млрд грн, сообщает Интерфакс-Украина.

Деньги поступали, в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции и Канады.

Согласно сообщению регулятора, остаток на спецсчете состави 1,14 млрд грн.

НБУ перевел на потребности Нацгвардии 950 млн грн, в Нацполицию – 1,65 млрд грн, на потребности Министерства обороны – 7,17 млрд грн, на нужды Госпогранслужбы – 420 млн грн.

Кроме того, на счет Министерства социальной политики, который НБУ открыл 1 марта для гуманитарных целей, в целом перечислено 194 млн грн в эквиваленте, в том числе 77 млн грн поступило из-за границы в инвалюте.