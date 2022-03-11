Шкарлет: в этом году ВНО для поступающих не будет

Внешнего независимого оценивания для поступающих в этом году не будет. Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает Зеркало недели.

«Никаких экзаменов в университетах не будет для предотвращения каких-либо проявлений коррупции. Будет создано по типу ВНО, но без участия ребенка. Все будет прозрачно, потому что компьютер не участвует в каких-либо коррупционных схемах. Попробуем это сделать в 2022 году без стресса для ребенка, без применения механизма ВНО», – заявил Шкарлет .

По его словам, соответствующий законопроект уже подали в Верховную Раду. Шкарлет выразил надежду, что он будет принят в ближайшее время.

«Большинство родителей высказываются за отмену ВНО и экзаменов в этом году. Введение будет проводиться по определенной электронной системе», – сказал Шкарлет .

Ранее сообщалось, что из-за войны в Министерстве образования и науки нарабатывают механизм однократной отмены поступления в вузы по ВНО и ЕВИ (единственным вступительным экзаменом) в 2022 году.