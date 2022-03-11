Премьер Словении: мы должны дать Украине больше по поводу членства в ЕС

Премьер-министр Словении Янез Янша признал, что Украина должна получить большие амбициозные сигналы, однако он надеется на изменение позиции коллег.﻿ Об этом политик заявил журналистам в Версале, комментируя принятое ночью решение саммита, сообщает Украинская правда.

Премьер подчеркнул, что новые реалии требовали более четких сигналов относительно членства для Украины, чем вошедшие в финальное решение.

"Сейчас новый мир. Мир изменился. Мы тоже изменились, но недостаточно" , - отметил Янша.

В частности, он раскритиковал, что в документ саммита вошла фраза о принадлежности Украины к "Европейской семье".

"Есть разница между европейской семьей и семьей Европейского Союза" , - добавил он.

Премьер в то же время выразил надежду на смену риторике ЕС уже в ближайшее время, потому что большинство стран были за ускорение вступления Украины в ЕС.