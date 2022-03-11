Кабмин сократил расходы и выделил 50 млрд гривен на оборону

Кабинет министров сократил расходы общего фонда государственного бюджета, предусмотренные главным распорядителям средств. Средства в размере 50,864 млрд гривен будут переданы в резервный фонд госбюджета, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит постановление от 10 марта 2022 года № 245.

Согласно документу, сокращаются расходы:

на Верховную раду - на 295 млн гривен,

на обеспечение работы правительства - на 90,8 млн гривен,

статистические наблюдения - на 499 млн гривен,

на государственную поддержку кинематографии - на 1,545 млрд гривен,

на Государственную судебную администрацию Украины - на 541 млн гривен.

Также сокращаются расходы на различные программы министерств и ведомств.