Мэр: один из районов Харькова без тепла из-за обстрелов

До окончания войны России против Украины не смогут восстановить отопление в одном из районов Харькова. Из-за разрушения котельной без тепла остался район Пятихатки, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона единых новостей.

По его словам, прошлая ночь была напряженной, не прекращались обстрелы и была разрушена котельная в районе Пятихатки.

"В краткие сроки не удастся восстановить, мы опубликовали список тех домов, в которых мы не сможем до окончания войны восстановить теплоснабжение. А идут морозы, будем переселять людей в школы, которые не разрушены. На сегодня 48 школ уничтожены, будем также переселять людей на станции метро" , - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные обстреляли психоневрологический интернат в селе Оскол Изюмского района Харьковской области. На момент удара там было 330 пациентов.