Столтенберг призвал страны НАТО увеличить оборонные бюджеты

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к европейским союзникам. Он призвал страны увеличить оборонные бюджеты из-за вторжения России в Украину.﻿ Об этом, со ссылкой на европейские СМИ, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Столтенберг напомнил, что Германия после начала военных действий в Украине увеличила финансирование военной сферы. Генсек добавил, что порекомендовал всем европейским союзникам поступить подобным образом.