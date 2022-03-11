Столтенберг призвал страны НАТО увеличить оборонные бюджеты

Столтенберг призвал страны НАТО увеличить оборонные бюджеты
Фото: nato.int

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к европейским союзникам. Он призвал страны увеличить оборонные бюджеты из-за вторжения России в Украину.﻿ Об этом, со ссылкой на европейские СМИ, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Столтенберг напомнил, что Германия после начала военных действий в Украине увеличила финансирование военной сферы. Генсек добавил, что порекомендовал всем европейским союзникам поступить подобным образом.

"Мы призвали всех наших членов увеличить свои бюджеты. Европейские союзники должны увеличить свои оборонные бюджеты", – заявил он.
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