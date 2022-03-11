Госспецсвязи: украинские операторы восстанавливают связь

В Харькове мобильные операторы восстанавливают инфраструктуру с целью улучшения мобильной связи, в Херсоне покрытие Киевстар составляет 96%, Vodafone – 93%, Lifecell – 82%. Об этом, ссылаясь на Госспецсвязи, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что операторы мобильной связи и Интернет-провайдеры в Украине работают стабильно и продолжают предоставлять услуги электронных коммуникаций.

"В Харькове мобильные операторы восстанавливают инфраструктуру с целью улучшения мобильной связи. В Херсоне покрытие Киевстара составляет 96%, Vodafone – 93%, Lifecell – 82%. В Мелитополе, Чернигове и Сумах проводятся восстановительные работы после того, как оккупант пытался уничтожить инфраструктуру и оставить города без связи", – говорится в сообщении.

Критическая инфраструктура АО "Укртелеком" работает.

"Из-за ряда повреждений магистральных линий временно отсутствовал доступ к интернет-услугам в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Предоставление услуг – уже возобновлено в Запорожской области, работы по восстановлению в Херсонской и Николаевской областях завершаются", – говорят в ведомстве.

Кроме того, в течение суток была повреждена инфраструктура, что привело к отсутствию интернета и телефонии в Черниговской области.

Предоставление интернет-услуг в Киевской области полностью восстановлено после аварии.