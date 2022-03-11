Госспецсвязи: украинские операторы восстанавливают связь
В Харькове мобильные операторы восстанавливают инфраструктуру с целью улучшения мобильной связи, в Херсоне покрытие Киевстар составляет 96%, Vodafone – 93%, Lifecell – 82%. Об этом, ссылаясь на Госспецсвязи, сообщает Экономическая правда.
Отмечается, что операторы мобильной связи и Интернет-провайдеры в Украине работают стабильно и продолжают предоставлять услуги электронных коммуникаций.
"В Харькове мобильные операторы восстанавливают инфраструктуру с целью улучшения мобильной связи. В Херсоне покрытие Киевстара составляет 96%, Vodafone – 93%, Lifecell – 82%. В Мелитополе, Чернигове и Сумах проводятся восстановительные работы после того, как оккупант пытался уничтожить инфраструктуру и оставить города без связи", – говорится в сообщении.
Критическая инфраструктура АО "Укртелеком" работает.
"Из-за ряда повреждений магистральных линий временно отсутствовал доступ к интернет-услугам в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Предоставление услуг – уже возобновлено в Запорожской области, работы по восстановлению в Херсонской и Николаевской областях завершаются", – говорят в ведомстве.
Кроме того, в течение суток была повреждена инфраструктура, что привело к отсутствию интернета и телефонии в Черниговской области.
Предоставление интернет-услуг в Киевской области полностью восстановлено после аварии.
"Также оператор снял ограничение скорости доступа к интернету во всех областях, кроме Сумской – там приоритет предоставляется на критические потребности ВСУ и объектам критической социальной инфраструктуры. Общее количество работающих региональных узлов связи – 75%", – добавляют в Госспецсвязи.