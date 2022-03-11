Столтенберг: война в Украине не должна превратится в войну НАТО с РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины не должна превратиться в войну Североатлантического Альянса с РФ, сообщает РБК-Украина.

При этом он добавил, что мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы положить конец войне России против Украины.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне. Я ценю инициативы Турции. Президент Путин должен положить конец этой войне и полностью вывести свои войска с Украины. Эта война не должна выйти за пределы Украины. Здесь тоже есть диалог" , - заявил он.

Война России против Украины продолжается 16-й день.