Rzeczpospolita: Варшава и Краков не смогут принять еще больше украинцев

Варшава и Краков фактически исчерпали возможность принимать украинцев, покинувших родные дома из-за войны. Об этом говорится в материале Rzeczpospolita, сообщает Европейская правда.

В Краков с начала войны прибыли от 80 тысяч до 100 тысяч украинцев. Часть поселились у своих родственников, живущих и работающих в городе, остальных разместили в гостиницах и переоборудованных помещениях.

Представитель мэра города Моника Чилашек рассказала, что город не может принять больше людей.

"Это о рабочих местах, местах в школах и детсадах, административных и социальных услугах" , - объясняет она.

На помощь беженцам из Украины потратили уже 14 млн злотых из специального резерва города. Годовой бюджет этого резерва составляет 19 млн злотых.

В Варшаве уже около 200 тысяч украинцев, при том что население города - чуть меньше 2 миллионов, и тоже возникла проблема с тем, чтобы найти места в детсадах, школах и больницах всем нуждающимся.

В мэрии рассказали, что люди обычно не хотят перемещаться в меньшие городки и стремятся остаться по крайней мере вблизи крупных. Местные власти не хотят принудительно перераспределять людей, чтобы уменьшить нагрузку, и надеются, что украинцы-переселенцы со временем сами попросят об этом, ища лучшие бытовые условия.

В то время как Варшава и Краков уже перегружены, в Варминско-Мазурское воеводство в общей сложности приехали только полторы тысячи человек.

По состоянию на 10 марта с начала войны украинско-польскую границу пересекли около полутора миллионов человек.