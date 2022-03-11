Нацполиция: в Сумской области задержали 29 военнослужащих РФ

В Сумской области полицейские совместно с представителями теробороны задержали 29 военнослужащих РФ, информирует Национальная полиция Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Благодаря небезразличным жителям Роменского района вблизи одного из сел, в поле была замечена группа подозрительных лиц в военной форме. Полицейские вместе с представителями территориальной обороны отреагировали на обращение и задержали 29 военнослужащих Российской Федерации", - говорится в сообщении Нацполиции в телеграм-канале .

Согласно сообщению, Нацполиции военные РФ рассказали, что они "шли по карте на границу".