Нацполиция: в Сумской области задержали 29 военнослужащих РФ
В Сумской области полицейские совместно с представителями теробороны задержали 29 военнослужащих РФ, информирует Национальная полиция Украины, сообщает Интерфакс-Украина.
"Благодаря небезразличным жителям Роменского района вблизи одного из сел, в поле была замечена группа подозрительных лиц в военной форме. Полицейские вместе с представителями территориальной обороны отреагировали на обращение и задержали 29 военнослужащих Российской Федерации", - говорится в сообщении Нацполиции в телеграм-канале.
Согласно сообщению, Нацполиции военные РФ рассказали, что они "шли по карте на границу".
"В настоящее время все задержанные переданы в соответствующие органы, где будут выяснены все обстоятельства, при которых они попали на территорию Роменского района", - информируют в Нацполиции.