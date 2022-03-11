Мэр Ивано-Франковска рассказал о результате удара по аэропорту
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что в результате удара по аэропорту города никто не погиб, инфраструктура не повреждена, сообщает Новое время.
"Это утро в Ивано-Франковской общине было неспокойным. Но сейчас опасность миновала. Будьте максимально внимательны и осторожны, когда слышите сообщение об опасности от меня или от главы военной администрации из официальных источников. И следуйте указаниям, которые вам дают. В первую очередь это касается жителей, живущих рядом со стратегическими объектами", — отметил он.
Соответствующие службы выясняют, почему не сработало оповещения.
Марцинкив напомнил, что это второй обстрел Ивано-Франковска с начала войны.
"В любую минуту может быть опасность. Надо понимать, что цель врага — посеять панику и страх. Поэтому наносят удары в западных областях, в тылу Украины", — подчеркнул он.