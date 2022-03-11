Мэр Ивано-Франковска рассказал о результате удара по аэропорту

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что в результате удара по аэропорту города никто не погиб, инфраструктура не повреждена, сообщает Новое время.

"Это утро в Ивано-Франковской общине было неспокойным. Но сейчас опасность миновала. Будьте максимально внимательны и осторожны, когда слышите сообщение об опасности от меня или от главы военной администрации из официальных источников. И следуйте указаниям, которые вам дают. В первую очередь это касается жителей, живущих рядом со стратегическими объектами" , — отметил он.

Соответствующие службы выясняют, почему не сработало оповещения.

Марцинкив напомнил, что это второй обстрел Ивано-Франковска с начала войны.