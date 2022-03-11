Боррель назвал ошибкой обещание Украине о вступлении в НАТО

Боррель назвал ошибкой обещание Украине о вступлении в НАТО
Фото: flickr.com

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал ошибкой обещание Украине о вступлении в НАТО, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Были вещи, которые мы предлагали, но не могли осуществить на практике, как обещание Украине и Грузии по членству в НАТО. Я думаю, это ошибка давать обещания, которые мы не можем выполнить", - заявил он.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что Украина открыта к нейтральному статусу, но необходимы жесткие гарантии безопасности, чтобы война и агрессия больше не повторились.

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