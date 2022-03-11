В Сумской ОВА рассказали о ситуации с инфраструктурой ЖКГ в области

Теплоэлектроцентраль и электроподстанция в Ахтырке (Сумская обл.) полностью разрушены, теплоноситель по городу отсутствует, водоснабжение, водоотвод и электроснабжение осуществляются с перебоями, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в пятницу.

В г.Лебедин Сумского района в двух микрорайонах в настоящее время возобновляется водоснабжение. В городе и районе частично отсутствует свет, аварийные бригады продолжают возобновлять электроснабжение.

С г.Тростянец и пгт Краснополье Сумского района связи нет, поэтому о ситуации в них пока ничего неизвестно, отметил Живицкий.

Без газоснабжения остаются более 100 абонентов в Сумах, более 300 — в Ахтырке, одиночно - в Конотопе, Кириловке, Краснополье, с.Писаревка. В с.Мезеновка газ отсутствует у 34 абонентов.

Более 50 тыс. абонентов в Сумской области остаются без электроснабжения, 9 тыс. из которых - жители Сумского района. Электроэнергия отсутствует у значительной части жителей Ахтырки (13 тыс. абонентов), Писаревки (8,2 тыс.), Тростянца (2,5 тыс.), Краснополья (14 тыс.) и Лебедина (5,7 тыс.).

Во всех других городах области службы предоставляют коммунальные услуги в штатном режиме, подчеркнул Живицкий.