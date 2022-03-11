Песков: Встреча Зеленского и Путина возможна

В Кремле заявили, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина возможна.﻿﻿ Об этом, со ссылкой на росСМИ, сообщает Украинская правда.

"Никто не исключает встречи Путина и Зеленского, концептуально она возможна, но сначала переговорщики должны выполнить свою часть работы" , - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее о том, что встреча Путина и Зеленского возможна в ближайшем будущем заявил представитель президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.