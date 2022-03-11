Боррель заявил, что ЕС намерен удвоить военную помощь Украине

Еврокомиссия нацелена на удвоение объемов военной помощи Украине и выделить на эти цели еще 500 млн евро, заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Интерфакс-Украина.

"Предлагаю удвоить вклад ЕС - направить дополнительно 500 млн евро на вооружения в поддержку украинской армии", - приводит его слова телеканал BFM TV в ходе второго дня неформального саммита лидеров стран ЕС в Версале .

"Все полностью осознают, что мы вынуждены увеличить нашу военную поддержку Украине. Я уверен, что лидеры одобрят выделение этих средств", - продолжил он .

Он отметил, что в ЕС также изучают возможность введения еще санкций против экономики РФ и российских предпринимателей.

Накануне представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано напомнил, что, учитывая просьбы Украины по вооружениям, ЕС обязался поддержать украинские вооруженные силы, определив их потребности в 500 млн евро.