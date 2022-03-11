Боррель заявил, что ЕС намерен удвоить военную помощь Украине
Еврокомиссия нацелена на удвоение объемов военной помощи Украине и выделить на эти цели еще 500 млн евро, заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Интерфакс-Украина.
"Предлагаю удвоить вклад ЕС - направить дополнительно 500 млн евро на вооружения в поддержку украинской армии", - приводит его слова телеканал BFM TV в ходе второго дня неформального саммита лидеров стран ЕС в Версале.
"Все полностью осознают, что мы вынуждены увеличить нашу военную поддержку Украине. Я уверен, что лидеры одобрят выделение этих средств", - продолжил он.
Он отметил, что в ЕС также изучают возможность введения еще санкций против экономики РФ и российских предпринимателей.
Накануне представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано напомнил, что, учитывая просьбы Украины по вооружениям, ЕС обязался поддержать украинские вооруженные силы, определив их потребности в 500 млн евро.
"Добавлю, что государства-члены согласны с этим решением и что осуществляется также поддержка украинских вооруженных сил по двусторонней линии. Конечно, это государствам ЕС решать, что они поставят Украине в рамках использования этих 500 млн евро", - сказал Стано, уклонившись от прямого ответа на вопрос о перспективе предоставления Евросоюзом боевых самолетов Украине.