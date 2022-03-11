Генштаб: главными направлениями противника остаются Киев и Мариуполь

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную информацию по состоянию на 12.00 11 марта о российском вторжении.

Противник остановлен, понес потери в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах, пытается закрепиться, вынужден делать это на невыгодных рубежах.

В Донецком направлении, в ходе жестких боевых действий защитники Украины дали отпор врагу, темп наступления захватчиков замедлен.

Главными направлениями сосредоточения усилий противника остаются Киев и Мариуполь, а также продвижение по Кривому Рогу, Кременчугу, Никополю и Запорожью.

Не имея возможности добиться успеха, враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по городам, находящимся в глубине территории Украины – Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.

Продолжается формирование резервов противника и перебрасывание их в районы ведения боевых действий на территории Украины.

Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны группировки войск оккупантов на Донецком и Таврическом направлениях.

На Волыни сохраняется угроза диверсий на объектах военной и гражданской инфраструктуры.

На Полесском направлении оккупанты не проводят активных наступательных действий. Осуществляют меры по восстановлению боеспособности подразделений.

"В результате активных, слаженных действий подразделений Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны противнику были нанесены значительные потери, что заставило его отступить из ранее захваченных населенных пунктов Киевской области" , - говорится в сообщении.

На Северском направлении активные наступательные действия со стороны противника не наблюдаются. На отдельных участках враг совершил огневые налеты и разведал позиции подразделений Вооруженных Сил Украины.

На Слобожанском направлении противник удерживает в окружении Сумы и частично блокирует Харьков с севера. Проводит перегруппировку войск. На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты не оставляют попыток захвата городов Мариуполь и Северодонецк, успеха не имеют.

Планы по установлению контроля над Николаевом, продвижение в направлениях в Запорожье и Кривой Рог врагом не реализовано. Из-за значительных потерь захватчики вынуждены перейти к обороне и пытаются осуществить всестороннее обеспечение.