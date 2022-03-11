В Турции допустили скорую встречу Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов Украины и России может состояться в ближайшем будущем. По его словам, есть предпосылки, которые позволяют полагать, что это произойдет в скором времени, сообщает РБК-Украина.

По его словам, встреча в Анталье министров иностранных дел Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова показала, что стороны готовы продолжать переговоры, в том числе и на уровне президентов.

"Лавров сказал, что президент Путин, не колеблясь, встретится с Зеленским. Считаю это хорошим знаком. Есть основания полагать, что это произойдет, рано или поздно" , - заявил представитель турецкого президента Реджепа Эрдогана.

При этом Калын добавил, что Турция намерена быть третьей стороной в переговорах и играть "содействующую роль".

Ранее о возможной скорой встречи Зеленского и Путина заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомним, вчера в турецкой Анталье состоялись переговоры глав МИД Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова.