ООН: число беженцев из Украины достигло 2,5 млн

С начала войны России против Украины число украинских беженцев составило более 2,5 млн человек. Около 2 млн человек все еще находятся на территории страны, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Twitter.

"Число беженцев из Украины - как это ни трагично - достигло сегодня 2,5 миллиона человек. По нашим оценкам, около двух миллионов человек перемещены внутри Украины. Миллионы, вынужденные покинуть свои дома из-за этой бессмысленной войны" , - написал он.

Война России против Украины продолжается 16-й день.

