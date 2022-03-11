Денисова: с начала войны 78 детей погибли и более 100 – ранены

С начала военных действий РФ на территории Украины погибло 78 детей, более 100 получили ранения. Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, установить точные данные о количестве убитых и раненых жителей Мариуполя, Волновахи Донецкой области и города Ирпень в Киевской области пока невозможно.

По оперативной информации, вчера в Броварскую больницу из Скибина Киевской области обратился отец с 15-летним сыном, которые в собственном авто попали под обстрел российских боевиков. У них осколочные ранения.

В Нежине Черниговской области из-за обстрела "Ураганами" повреждено 17 общеобразовательных школ, детское учреждение образования №25 и амбулатория семейной медицины №6.