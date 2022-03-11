СБУ обнародовала перехват разговора оккупантов, которые пытались атаковать Киев

Служба безопасности Украины обнародовала аудиоперехват разговора российского оккупанта со своими родными, сообщает Новое время.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, оккупант был в составе части, которая пыталась захватить Киев через Бородянку.

По его словам, украинские военные нанесли потери личному состою подразделения, а несколько дней назад уничтожили их паек, который доставили из РФ.

"У нас просто мало людей осталось. Многое погибло, много раненых из нашей части, из нашего батальона" , — рассказал он.

Оккупант добавил, что их планируют переправить в Беларусь.