СБУ обнародовала перехват разговора оккупантов, которые пытались атаковать Киев
Служба безопасности Украины обнародовала аудиоперехват разговора российского оккупанта со своими родными, сообщает Новое время.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, оккупант был в составе части, которая пыталась захватить Киев через Бородянку.
По его словам, украинские военные нанесли потери личному состою подразделения, а несколько дней назад уничтожили их паек, который доставили из РФ.
"У нас просто мало людей осталось. Многое погибло, много раненых из нашей части, из нашего батальона", — рассказал он.
Оккупант добавил, что их планируют переправить в Беларусь.
"Ходят радостные новости: мы в Беларусь скоро поедем и будем ждать подкрепления техники, людьми, доукомплектования. Я надеюсь, что нас уже домой отправят", — резюмировал российский военный.