Репарации из РФ: какую компенсацию Украина получит от агрессора

Репарации из РФ: какую компенсацию Украина получит от агрессора
Фото: Рixabay

Компенсацию убытков планируют разделить на три большие части, сообщает Сегодня.

Ущерб, который Россия нанесла Украине в результате военного вторжения, может быть взыскан в виде репараций.

Об этом сообщил первый замминистра экономики Денис Кудин во время Телемарафона. По его словам, они будут денежными и натуральными.

Компенсация ущерба

Работу над компенсацией ущерба украинское правительство разделяет на три большие части:

  1. Судебная претензионная работа в интернациональных судах. Украина уже подает иски против РФ.
  2. Работа по линии сотрудничества с западными правительствами. Уже арестованы золотовалютные резервы Центробанка РФ на сумму 415 млрд долларов. Этой суммы почти достаточно, чтобы перекрыть одноразовые убытки.
  3. Получение репараций. По словам Дениса Кудина, репарации бывают денежными и натуральными: Украина могла бы получать энергоресурсы и другие виды материальных ценностей, которые нам нужны для постоянного потребления.
"Мы рассчитываем на то, что в ближайшее время совместно с правительствами-партнерами других стран мы найдем юридический механизм, как эти деньги могут поступить Украине на дальнейшее восстановление и компенсацию", – заявил Кудин.

Национализация российского имущества в Украине

Еще 3 марта Верховная Рада Украины приняла закон о национализации в Украине имущества и денег юридических лиц, происходящих из России. Это решение было принято из-за того, что РФ вторглась на территорию Украины и начала войну. 10 марта Закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В соответствии с законом, принудительное изъятие в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации (возмещения) их стоимости. После того как имущество принудительно изымут, его передадут в хозяйственное ведение на временной или постоянной основе специализированному госпредприятию в Украине.

В то же время в законе говорится, что право Украины требовать от России ответственности и возмещения причиненного ущерба не отменяется.

Чтобы реализовать эту процедуру, из государственного или местных бюджетов дополнительно выделять средства не нужно.

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