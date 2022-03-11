Источники: Шредер встретился с Путиным по просьбе Украины

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, близкий к президенту РФ, в четверг провел первую встречу с Владимиром Путиным в попытке остановить войну в Украине – по данным СМИ, о посредничестве Шредера просила украинская сторона, сообщает Украинская правда.

Об этом пишут издания Politico, Die Welt и немецкое агентство DPA.

В четверг состоялась первая встреча Шредера и Путина, и пока не ясно, состоятся ли дальнейшие встречи. Подробности общения между ними неизвестны. Жена Шредера Со Эн Шредер-Ким позже опубликовала в Instagram фотографию, на которой она молится с Кремлем на заднем плане.

По данным Politico, визит Шредера в Москву состоялся после переговоров в Стамбуле с украинским депутатом Рустемом Умеровым, являющимся членом делегации Украины на мирных переговорах с Россией.

Издание отмечает, что украинская сторона обратилась к Шредеру в прошлую пятницу через швейцарского издателя Ringier, у которого экс-канцлер работал консультантом.

Украинский политик в Киеве связался с исполнительным директором Ringier Марком Вальдером и попросил его передать Шредеру сообщение о том, что украинское правительство хотело бы обратиться к нему как к посреднику.

Шредер согласился и в понедельник улетел вместе с женой в Стамбул. Встреча с украинцами была организована при поддержке МИДа Турции.

Шредер встретился в стамбульском дворце Долмабахче в понедельник днем ​​с украинской делегацией во главе с Рустемом Умеровым.

Умеров сказал Шредеру, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы экс-канцлер использовал свои отношения с Путиным, чтобы попытаться договориться по крайней мере о прекращении огня.

Высокопоставленный украинский дипломат подтвердил, что встреча Умерова со Шредером была согласована с офисом Зеленского.

Шредер сказал, что не уверен, что Путин примет его в Москве, но попытается.

Украинцы назвали Шредеру несколько ключевых моментов, которые они хотели бы обсудить – в частности, стремление Украины к НАТО, статус Крыма и будущего Донбасса.

После переговоров с украинской стороной Шредер связался с человеком, близким к Путину в Москве, и рассказал о встрече в Стамбуле. Он спросил, встретит ли его Путин. Через десять минут Шредер получил зеленый свет, но ему сказали ждать в Стамбуле до среды, когда за ним прибудет российский самолет.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял изданию Bild, что Шредер – один из немногих политиков в Германии, кто все еще может иметь прямую линию с Путиным.

Шредер подвергся жесткой критике в Германии и за рубежом за отказ разорвать свои тесные связи с Москвой после вторжения Путина в Украину.

На прошлой неделе несколько сотрудников его офиса уволились после того, как он настаивал на сохранении своих руководящих должностей в связанных с Кремлем энергетических гигантах "Роснефть" и "Газпром".