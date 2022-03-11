Порошенко заявил, что твердо поддерживает Зеленского

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что твердо поддерживает все усилия нынешнего главы государства Владимира Зеленского по противодействию вторжению ВС РФ, сообщает Новое время.

Об этом он сказал в пятницу, 11 марта, в комментарии западным СМИ.

"У нас больше нет власти и оппозиции, мы все сейчас объединены, и все мы защищаем свой народ. Мы поддерживаем все дипломатические усилия, и сейчас демонстрируем единство. Я твердо стою за шестого президента. Ибо только так мы можем победить Путина" , — подчеркнул лидер Евросолидарности.