Залужный: РФ с начала войны выпустила 328 ракет по мирным городам и селам

С начала открытого вторжения Россия выпустила 328 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр", точка У, ракет класса Х по мирным городам и селам Украины.

Об этом написал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.