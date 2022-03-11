Залужный: РФ с начала войны выпустила 328 ракет по мирным городам и селам
С начала открытого вторжения Россия выпустила 328 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр", точка У, ракет класса Х по мирным городам и селам Украины.
Об этом написал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушение норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", - написал он.