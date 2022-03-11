Залужный: РФ с начала войны выпустила 328 ракет по мирным городам и селам

С начала открытого вторжения Россия выпустила 328 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр", точка У, ракет класса Х по мирным городам и селам Украины.

Об этом написал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушение норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", - написал он.
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