Глава Киевской ОВА рассказал о наиболее опасных направлениях области

Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о наиболее опасных направлениях по Киевской области. Информацию об этом он предоставил на своем официальном Телеграм-канале﻿.

По его информации, наиболее опасными направлениями на сегодняшний день являются следующие: Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Макаров, Северо-Вышгородский район.

Он добавил, что бои сейчас идут на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных общин Броварского района.

"Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическая инфраструктура. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами", – пишет глава ОВА.

Кроме того, он отметил, что сегодня происходит продолжение эвакуации населения через гуманитарные коридоры из Макаровского направления, Бучи, Ворзеля, Микуличей, Немешаево, Бородянки, Гостомеля и Козаровичей, а гуманитарная помощь направляется во все 7 районов Киевщины.