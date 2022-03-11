"Укрзалізниця" назначает новые дополнительные регулярные поезда, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

№129/130 Кременчуг — Ивано-Франковск. Отправляется из Кременчуга в 15:30, прибывает в Ивано-Франковск в 09:40. Обратно – в 16:38.

№149/150 Полтава — Черновцы. Отправляется из Полтавы в 15:21, прибывает в Черновцы в 12:30. Обратно из Черновцов — в 14:13, прибывает в Полтаву в 10:40.

Также добавляют эвакуационный рейс "Интерсити+" Днепр-Львов в 15:30.

Кроме того, УЗ запускает новый вебресурс для пассажиров: https://uz-vezemo.com. Он содержит информацию о:

эвакуационных рейсах;

международных маршрутах;

работе вокзалов;

очередях на пунктах пересечения границ со странами Европейского Союза.

В ведомстве напомнили, что информацию регулярно обновляют на официальных площадках:

https://t.me//UkrzalInfo (Telegram);

https://instagram.com/ukrainianrailways?utm_medium=copy_link (Instagram);

https://invite.viber.com/?g2=AQBgIvwsDq4L5U7SXvbbSQcgC4lJvY5zb3McD5sPCCqIFzlgrzf8k%2FeJoaKwJp7e (Viber);

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia (Facebook);

https://www.uz.gov.ua (официальный сайт);

https://uz-vezemo.com/(сайт для пассажиров);

https://zalizna-dopomoga.info (отправка гуманитарной помощи по железной дороге).

Контакт-центр: 0 800 503 111, 044 465 33 44.