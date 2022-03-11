Подоляк заявил о попытке реализации "сирийского сценария" в Украине

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что вербовка Россией боевиков ИГИЛ и заявления российской пропаганды о химическом оружии свидетельствуют о попытке реализации «сирийского сценария» в Украине», сообщает Интерфакс-Украина.

«Российские официальные лица, в том числе министр Шойгу, объявили о поспешном наборе 16 000 бывших боевиков ИГИЛ для использования против украинских гражданских лиц. Вербовка ИГИЛ и заявления российской пропаганды о химоружии свидетельствуют о попытке реализации «сирийского сценария» в Украине», - написал Подоляк в Twitter .