Кто в мире останется без еды из-за нападения России на Украину

Захватническая война России против Украины приведет к глобальному продовольственному кризису. В этом не сомневаются ни у нас, ни вообще в мире. Но каков масштаб проблемы, пишет Алексей Шевнин, Деловая столица.

Плохая кардиограмма

Россия и Украина суммарно поставляют на мировой рынок около 29% пшеницы: соответственно 17 и 12% из общих 207 млн т. Во время войны пути отгрузки зерновых в значительной степени перекрыты из-за блокировки черноморских портов в Украине и перебоев с поставками из России. И этот факт, как кардиограмма, сразу зафиксировали ценовые графики. Так, контракты на Чикагской товарной бирже с 23 февраля по 10 марта выросли в цене на 22% — с 8,85 до $10,8 за бушель пшеницы. (При этом на пике подорожания 8 марта цены поднимались почти наполовину по сравнению с довоенными котировками.) Биржевой график фьючерсов на кукурузу, которую в регионе больше всего экспортирует Украина, тоже резко подскочил — на 23%, с $6,1 до $7,5 за бушель.

Что будет дальше? Цены в перспективе, вероятно, еще увеличатся.

"Импортеры будут сокращать внутренние запасы и рыскать по всему миру в поисках поставок на апрель/май" , — считают в сельскохозяйственной исследовательской компании AgResource.

И это только начало. Если Украине не удастся провести посевную, черноморские порты будут надолго заблокированы, а у России будут проблемы с логистикой и иностранными контрагентами (из-за отстранения страны-агрессора от глобальных финансов), то глубокого кризиса на мировом рынке продовольствия не избежать как в текущем, так и в следующем году.

Напомним, что именно пшеница — базовый продукт продовольственной безопасности, а кукуруза очень важна, в частности, как составляющая кормов для скота (а значит, производства мяса, молока и яиц).

Серьезные проблемы на глобальном рынке продовольствия будут не только с зерном, но и, скажем, с подсолнечным маслом, главным экспортером которого является Украина. Эксперты Oil World уже отмечают критический недостаток этого продукта. "Прекращение экспорта из Черного моря резко ограничивает использование подсолнечного масла в ЕС и многих других странах [в основном Индии и Китае, — ред.], повышая спрос на другие растительные масла". При этом отмечается, что в краткосрочной перспективе нет возможности компенсировать потерю экспорта черноморского масла в размере 1,2-1,3 млн. т в месяц без значительного сокращения потребления масел и жиров в энергетическом секторе. По данным Oil World, с конца февраля переработка масличных культур на большинстве промышленных предприятий уже приостановлена.

Ощутимым будет также сокращение поставок курятины из Украины (входящей в топ-3 экспортеров мяса птицы в ЕС).

Два фактора

Следовательно, на продовольственный товарный рынок давят по меньшей мере два фактора, связанные с войной. Это текущие проблемы с логистикой поставок и ожидания. Ожидания, что предложение упадет в будущем из-за невозможности обеспечить урожаи и переработку в Украине, и что будут дальнейшие перебои с логистикой и бизнесами в России (хотя эмбарго на экспорт продовольствия из страны-агрессора нет). И со временем все большее значение приобретет второй фактор: глубина продовольственного кризиса в мире будет зависеть от того, насколько затянутся боевые действия в Украине.

Удар по украинскому агросектору

Наши будущие урожаи и в целом агропроизводство сильно сократятся по результатам года, возможно даже в разы (хотя бы удовлетворить внутренние потребности). Первая и очевидная причина — невозможность провести посевную (которая традиционно должна стартовать с конца февраля, начиная с юга) на временно оккупированных территориях и в зонах боевых действий, а также захваченные или разгромленные фермы, птицефабрики и т.д.

Но даже на территориях, где можно вести деятельность, это будет сложно. Ведь есть проблемы с горючим, удобрениями (которые и до войны были дорогими из-за высоких цен на газ), средствами защиты растений (СЗР). Плюс практически невозможно получить кредитный ресурс, а большинство поставщиков теперь требует полной оплаты сразу, а не после продажи урожая, как раньше.

Так, по информации Всеукраинского аграрного совета (ВАС), 75% дизтоплива в Украину поступало из РФ, и в настоящее время этого импорта нет, аграрии также не могут покупать семена, удобрения и т.д. Зачастую они даже не получают оплаты за свое зерно.

"Фермеры продали зерно зернотрейдерам, которые, в свою очередь, не могут им заплатить, а значит у сельхозпроизводителей нет денег, чтобы покупать затратные материалы для посевной" , — отмечает председатель ВАС Андрей Дикун.

Кроме того, фермеры в соцсетях массово сообщают о невозможности получить уже проплаченные удобрения или СЗР — они не отгружаются из-за войны. Или, например, агропредприятия держали семена и СЗР на складах под Киевом, а теперь их нельзя вывезти.

"Мы не можем вести хозяйство без денег, дизельного топлива и ресурсов, и это скоро закончится продовольственной катастрофой" , — констатирует Андрей Дикун.

По его данным, на 10 марта около половины сельских хозяйств приостановили деятельность.

Схожие проблемы и у агрохолдингов. Так, по словам генерального директора "Индустриальной молочной компании" (ИМК) Алекса Лисситсы в комментарии Forbes, оккупанты захватывают базы и фермы компании, а горючее иногда приходится уничтожать, чтобы не досталось захватчикам.

"Если Украину сейчас не защитить и мы не сможем провести посевную или соберем только 20% урожая страны, то глобальные рынки продуктов питания будут обваливаться" , — считает Лисситса.

Глобальный голод

Что касается глобальных последствий, то во Всемирной продовольственной программе ООН уже предупредили, что перебои в производстве и экспорте из Украины могут угрожать продовольственной безопасности во всем мире.

"Пули и бомбы в Украине могут поднять глобальный кризис голода до уровня, которого мы не видели раньше" , — считает директор ВПП ООН Дэвид Бизли.

О каких масштабах проблемы идет речь? Еще до войны России против Украины в ООН заявляли об ухудшении ситуации с крайней бедностью в мире. По нашему мнению, количество людей, живущих в нищете, позволяет примерно оценить, сколько в мире реально голодающих (потому что количественные оценки глобального голода как такового даже в заявлениях ООН отличаются на порядок). Итак, в целом за чертой бедности (довольно произвольно определяемой в $1,9 в день по паритету покупательной способности) в последние годы, по данным Всемирного банка, жили около 700 млн человек, и в ООН в 2021 г. считали, что из-за последствий пандемии СOVID-19 таких людей станет больше. Таким образом, уже сейчас недоедает почти каждый десятый человек на планете.

А будет хуже. И больше всего пострадают самые бедные страны и слои населения. Следует напомнить, что именно Африка и Ближний Восток, где и так остро стоит проблема голода, являются ключевыми рынками сбыта украинских зерновых.

Из этого – неутешительные выводы и прогнозы. Можно предположить, что дополнительно десятки, если не сотни миллионов людей будут испытывать в этом году голод из-за ограничения поставок ключевых продовольственных товаров из Черноморского региона.

Еще более хмурый сценарий прогнозирует экономист инвестиционного отдела Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак.

"Даже если война закончится сейчас, а она явно затягивается, Украина еще много месяцев не сможет ничего экспортировать, а потом еще года два будет выходить на те же объемы, что были до вторжения рашистов. Рашисты же будут изолированы и тоже, как минимум, резко снизят экспорт. Цены на энергоносители будут высокими еще долго, пока мир научится жить без российского зловонного газа, а это уже факт. Но за все это время количество людей, которые в мире не имеют доступа к минимальному набору калорий, вырастет, по очень грубым моим минимальными подсчетам, на 800 млн человек, а может, даже на 1 млрд. Ведь я еще не учел обвал ВВП всех стран мира" , — написал экономист в своем блоге на Facebook.

Как бы там ни было, эта страшная статистика в конце концов будет еще одним доказательством бессмысленной жестокости, к которой прибегла Россия, развязав войну против Украины и бросив вызов миру. Однако для тех, кто принимает решение на глобальном уровне, скачки цен на продовольствие — это больше о деньгах, пусть и больших, а не о жизни. У них на столе не закончится еда. Да и в богатых странах больше беспокоятся о подорожании энергоносителей — в частности, по этому поводу беспокоятся американские и европейские фермеры, пересматривая новостные заголовки о боевых действиях в Украине…