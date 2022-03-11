Премьер Польши: есть страны, желающие замедлить интеграцию Украины в ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что все согласны с тем, чтобы Украина стала членом ЕС, но есть страны, желающие более медленной интеграции, сообщает Европейская правда.

"После нескольких часов хорошей, оживленной дискуссии всем стало ясно, что мы хотим видеть Украину в Европейском Союзе", – сказал глава польского правительства .

Моравецкий отметил, что некоторые страны, в частности Польша, хотели бы, чтобы Украина быстрее интегрировалась в ЕС, но есть и такие страны, как Нидерланды, которые хотели бы замедлить этот процесс.

"Из принятых положений декларации видно, что мы все согласны с тем, что Украина должна вступить в ЕС. Важно также заявление, свидетельствующее о том, что мы хотим поддержать Украину в ее усилиях присоединиться к нашей Европе", - сказал Моравецкий .

Напомним, состоявшееся в ночь на пятницу неформальное заседание Европейского совета (саммит ЕС) завершилось одобрением декларации, содержащей компромиссное признание перспективы членства Украины в ЕС.

Премьер-министр Словении Янез Янша признал, что Украина должна была получить более амбициозные сигналы относительно членства в ЕС, однако он надеется на изменение позиции коллег.