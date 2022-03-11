Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё обсудил перспективы мирных переговоров, совместные усилия по прекращению войны и вызванную РФ гуманитарную катастрофу в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

"Обсудили с президентом Финляндии перспективы мирных переговоров. Должны остановить войну вместе! Поблагодарил Финляндию за поддержку Украины в борьбе с агрессией. Это как никогда важно. Совместными усилиями должны также остановить вызванную РФ гуманитарную катастрофу" , – написал Зеленский в твиттер в пятницу.