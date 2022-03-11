НБУ упростил покупку военных облигаций
Национальный банк на период действия военного положения упростил отдельные требования по проверке источников происхождения наличных средств. Это касается проведения банками финансовых операций для "военных облигаций", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Как отметили в пресс-службе НБУ, все другие меры в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны приниматься банками в соответствии с требованиями закона.
Напомним, что ранее Национальный банк на период действия военного положения упростил отдельные требования по проверке источников происхождения денежных средств в случае проведение банками финансовых операций, направленных на поддержку Вооруженных сил Украины, а также операций по зачислению средств благотворительной помощи.