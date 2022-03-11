Генштаб: из-за значительных потерь оккупанты вынуждены обороняться

Генштаб: из-за значительных потерь оккупанты вынуждены обороняться
Фото: Генштаб

Российские оккупанты продолжают нести огромные потери, в результате чего вынуждены перейти к обороне, сообщает Новое время.

В результате активных, слаженных действий подразделений Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны противнику были нанесены значительные потери, что заставило его отступить из ранее захваченных населенных пунктов Киевской области.

Также оккупантов остановили в Полесском, Сиверском, Южнобужском операционных районах. Армия РФ понесла потери и пытается закрепиться, но вынуждена делать это на невыгодных рубежах.

На Донецком направлении в ходе жестких боевых действий защитники Украины дали отпор врагу, темп наступления захватчиков замедлен.

На Полесском направлении враг не предпринимает активных наступательных действий. Осуществляет меры по восстановлению боеспособности подразделений.

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