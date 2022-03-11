Цена на газ в Европе опустились ниже $1400

Цена природного газа в Европе в ходе торгов в четверг опустилась ниже $1 400/ тыс. кубометров впервые с 1 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает Enkorr.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до $1 370/тыс. куб. м, или €120,01/МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч).

В целом стоимость газа с начала торгов снизилась в четверг на 23%.

Справка. Приведенная стоимость природного газа на нидерландском хабе TTF (контракт Day-Ahead) до границы Украины (включая НДС) 10 марта составила 89 912,28 грн/тыс. куб. м. Днем ранее показатель был равен 92 820,64 грн/тыс. куб. м (данные Украинской энергетической биржи).