Зеленский: если Россия продолжает бомбить мирных, то введенных санкций мало

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает уничтожать мирных жителей Украины и гражданскую инфраструктуру, а это значит, что введенных санкций недостаточно и нужны новые, сообщает Украинская правда.

"Ночью оккупанты бомбили обувную фабрику, многоквартирный дом и детский сад в Днепре. За что? Как они угрожали российскому государству? Разрушали жилые дома в селах Сумской области. Продолжили пытать мариупольцев. Харьковчан. Обстреляли ракетами Луцк и Ивано-Франковск...

Если это продолжается, значит, санкционных пакетов против России недостаточно".

Зеленский добавил, что ожидает "уже сегодня новых санкционных решений от наших партнеров".

Президент подчеркнул, что Россия должна платить за эту ужасную войну и платить ежедневно.