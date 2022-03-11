Лукашенко заявил, что Украина хотела напасть на Беларусь

Александр Лукашенко в Москве заявил, что "Украина готовилась напасть на совместные войска РФ и РБ на территории Беларуси", сообщает Украинская правда.

Контролируемый Кремлем Лукашенко сначала заявил о какой-то "превентивной стрельбе Вооруженных сил Украины" якобы в момент предыдущей встречи с Путиным (состоялась в Москве 18 февраля - ред), а потом еще сказал, что покажет Путину "карты подготовки нападения Украины на Беларусь".

Раньше Лукашенко заявлял, что, это Путин информировал его о том, что если бы российские войска не атаковали Украину с территории Беларуси, украинские ракеты "прилетели бы в Гомель и Мозырь".