Лукашенко заявил, что Украина хотела напасть на Беларусь
Александр Лукашенко в Москве заявил, что "Украина готовилась напасть на совместные войска РФ и РБ на территории Беларуси", сообщает Украинская правда.
Контролируемый Кремлем Лукашенко сначала заявил о какой-то "превентивной стрельбе Вооруженных сил Украины" якобы в момент предыдущей встречи с Путиным (состоялась в Москве 18 февраля - ред), а потом еще сказал, что покажет Путину "карты подготовки нападения Украины на Беларусь".
Раньше Лукашенко заявлял, что, это Путин информировал его о том, что если бы российские войска не атаковали Украину с территории Беларуси, украинские ракеты "прилетели бы в Гомель и Мозырь".
"Не мы на них нападали. Превентивно ВСУ начали стрелять, когда еще мы с вами были у вас дома, за 2 дня... Мы это с вами сидели в вертолете, докладывали постоянно. Они начали. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям (чей удар и по каким позициям - понять не представляется возможным –ред.) – 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста", - сказал он.