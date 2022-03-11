ЕС перечислил Украине первые 300 млн евро макрофинансовой помощи

Евросоюз перечислил Украине первые 300 млн евро макрофинансовой помощи из общего пакета на 1,2 млрд евро, сообщает Новое время.

Европейский союз перечислил Украине первые 300 млн евро макрофинансовой помощи.

"Путинская война оказывает жестокое военное и экономическое давление на храбрых людей Украины. Европа неизменно их поддерживает. Сегодня мы выплатили 300 миллионов евро экстренной макрофинансовой помощи Украине" , — написала в Twitter президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Свой твит она опубликовала на украинском языке.

Это первый платеж из пакета в 1,2 миллиарда евро. Следующие платежи еще впереди.