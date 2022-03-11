Рубль завис над пропастью: что происходит с валютой на бирже

Что происходит на бирже с валютой РФ сегодня, 11 марта.﻿ Курс рубля в первые часы торгов на Мосбирже укрепился на отметке 116,8 рублей, а курс евро тоже снизился почти на 2% – 122,7 рублей, сообщает Сегодня.

Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи по состоянию на пятницу, 11 марта.

Тем временем Центробанк на 11 марта установил курс 120 рублей за доллар, а евро стоит 132 рубля 96 копеек.

Отметим, что на черном рынке курс доходит до 300 рублей за доллар, хотя правительство уже запретило россиянам покупать американскую валюту.

РФ на грани дефолта

По мнению аналитиков американского финансового конгломерата Morgan Stanley&Co, российская экономика буквально зависла на грани дефолта.

Шансы на то, что агрессор сможет выплатить свой внешний долг, низкие и постоянно уменьшаются.

Специалисты считают, что дефолт может случиться уже 15 апреля.