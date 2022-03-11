В России потребовали признать экстремистской организацией Meta

Генпрокуратура России потребовала признать экстремистской организацией Meta, владеющую сетями Facebook и Instagram, а СК заявил о возбуждении уголовного дела по статье о призывах к осуществлению экстремистской деятельности в отношении соцсетей.

Ранее Meta заявила, что не будет блокировать высказывания, призывающие к насильственным действиям в отношении России, так как в компании считают, что под «русскими» в таких комментариях подразумеваются «русские солдаты».