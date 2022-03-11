Геращенко: ВСУ ликвидировали генерал-майора РФ

Украинские военные "денацифицировали" командующего 29-й армией РФ генерал-майора Андрея Колесникова, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Хорошая новость: сегодня стал "двухсотым" командующий 29-й армией Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Андрей Колесников" , - написал он.

Андрей Колесников

Напомним, ранее ВСУ ликвидировали замкомандира 41-й армии генерал-майора Андрея Суховецкого и замкомандира 41-й армии генерал-майора Виталия Герасимова.