Геращенко: ВСУ ликвидировали генерал-майора РФ
Украинские военные "денацифицировали" командующего 29-й армией РФ генерал-майора Андрея Колесникова, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Хорошая новость: сегодня стал "двухсотым" командующий 29-й армией Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Андрей Колесников", - написал он.
Напомним, ранее ВСУ ликвидировали замкомандира 41-й армии генерал-майора Андрея Суховецкого и замкомандира 41-й армии генерал-майора Виталия Герасимова.