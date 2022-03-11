Пользователей предупредили о фейковых электронных письмах от имени государства

Правительственная команда реагирования на действующие при Госспецсвязи компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA выявила﻿ распространение фейковых электронных писем от имени государственных органов Украины с инструкциями по повышению уровня информационной безопасности.

В теле письма имеется ссылка на веб-сайт hxxps://forkscenter[.]fr/, с которого предлагается скачать "критические обновления" в виде файла "BitdefenderWindowsUpdatePackage.exe" размером около 60МБ.

Этот файл запускает загрузчик "alt.exe", устанавливающий ряд файлов.

В рамках исследования определено, что запуск загруженного файла "one.exe" приведет к поражению компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.

Если вы получали или открывали указанное письмо немедленно сообщите на почту cert@cert.gov.ua.