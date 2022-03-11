Опрос: Большинство немцев поддерживают отказ от российских энергоресурсов

Большинство немцев выступают за отказ от российского газа и нефти в связи с нападением РФ на Украину.﻿ Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Politbarometer для ZDF, обнародованные 11 марта, сообщает Украинская правда.

55% респондентов выступают за то, чтобы больше не импортировать энергоресурсы из России, даже если это будет означать некоторые проблемы с поставками в Германии. 39% выступают против такого эмбарго.

Если учитывать политические симпатии, сторонников отказа от российской нефти и газа среди избирателей SPD – 62%, ХДС-ХСС – 56%, "Зеленых" – 73%. В то же время, среди симпатиков "Свободных демократов", правопопулистской AfD и Левых преобладают противники эмбарго - 57%, 78% и 65% соответственно считают, что Германии следует и дальше покупать эти ресурсы у России.

Для повышения энергобезопасности в ближайшие годы 92% опрошенных полагаются, прежде всего, на большее использование возобновляемых источников энергии; 57% - более длительную эксплуатацию АЭС, 56% - более длительную эксплуатацию существующих тепловых электростанций.

67% поддерживают поставки оружия в Украину и 29% – не поддерживают. В то же время, 63% считают неправильным передавать Киеву тяжелое вооружение, как танки; поддерживают такую ​​идею 31%.

47% считают правильными жесткие санкции Запада против России за нападение на Украину, даже если они имеют негативные последствия для самих европейцев; еще 38% считают, что меры должны быть более жесткими. Только 11% считают санкции чрезмерными, при этом, 57% таких респондентов являются сторонниками AfD.

75% опрошенных опасаются, что война РФ против Украины перерастет в большую войну в Европе; 24% не имеют таких опасений.

67% предполагают, что президент РФ Владимир Путин может применить ядерное оружие, не верят в реалистичность этого 31%.

Опрос проводился аналитической группой Politbarometer среди 1345 случайно избранных респондентов методом телефонного интервью 8-10 марта. Возможная погрешность составляет 2-3%.