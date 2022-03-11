Боевики из Ближнего Востока могут использоваться для террора населения Украины

Президент России Владимир Путин объявил о массовом наборе иностранных наемников для террористических и карательных операций в Украине, сообщает Сегодня.

Об этом пишет Ассоциация Реинтеграции Крыма в пятницу, 11 марта.

Отмечается, что к участию в войне против Украины планируется привлечь до 16 тысяч добровольцев – наемников, в большинстве своем из стран Ближнего Востока. В Ассоциации считают, что подразделения диктаторских режимов Ливии, Сирии, Йемена и других азиатских стран нельзя назвать "существенной боевой силой", а их реальные способности следует оценить исключительно в качестве "пушечного мяса".

"Даже запланированное привлечение агрессором подконтрольных России боевиков Исламского государства существенно не повлияет на обороноспособность Украины. Поэтому очевидно, что использовать такой "ценный" мобилизационный ресурс агрессор планирует только вне зоны активных боевых действий, в качестве "заградительных отрядов", а также в качестве карательных отрядов на оккупированных территориях для террора украинского населения", – говорится в сообщении .

В Ассоциации Реинтеграции Крыма уверены, что,указанные "добровольцы" прибудут в Россию как по воздуху, так и через "Сирийский экспресс", через порт Тартус, Черноморские проливы и оккупированный Крым.

Также отмечается, что в советский период в ряде воинских частей в Крыму проводилась подготовка диверсионно-террористических кадров для выполнения "интернационального долга" на Ближнем и среднем Востоке и в Африке.